Газпром з початку року втратив чверть експорту
Експорт Газпрому впав з початку року по 15 квітня більш як на 26%
Про це Газпром повідомив у Телеграм.
"Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 44,6 млрд куб. м - на 26,4% (на 16 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року", – йдеться у повідомленні.
З початку року по 15 квітня російська державна газова компанія видобула на 1,3% менше газу порівняно за аналогічний період торік – 155,9 млрд. куб. м газу. Впало також і внутрішнє споживання – на 3,6%.
При цьому експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" виріс.
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