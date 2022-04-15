Газпром з початку року втратив чверть експорту

Про це Газпром повідомив у Телеграм.



"Експорт до країн далекого зарубіжжя становив 44,6 млрд куб. м - на 26,4% (на 16 млрд куб. м) менше, ніж за той же період 2021 року", – йдеться у повідомленні.



З початку року по 15 квітня російська державна газова компанія видобула на 1,3% менше газу порівняно за аналогічний період торік – 155,9 млрд. куб. м газу. Впало також і внутрішнє споживання – на 3,6%.

При цьому експорт газу до Китаю газопроводом "Сила Сибіру" виріс.

Нагадаємо, у Сербії заявили про плани знизити залежність від російського газу завдяки поставкам з Греції та Азербайджану.

У Нідерландах заборонили місцевим компаніям платити рублями за російський газ.

Ірландія підтримала рішення запровадити ембарго на нафту і газ з РФ.



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