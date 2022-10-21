Тези, які розкручує кремль про біолабораторії й продаж українцями своїх дітей на органи у нас викликають сміх і хвилю мемчиків. А мене це зараз шокує, бо ця маячня працює в США, потроху залазить в мозок американців.

Днями я зайшла в магазин. І продавчиня почувши "nice language", уточнила звідки я. Дізнавшись, що з України, запитала: "Чи правда, що в Україні часті випадки продажу дітей… на органи?". Від такого питання я ледь не втратила свідомість і почала пояснювати, що це російська пропаганда. Але! Мене не почули. Знаєте чому? Бо хіба так можна брехати? Чи може бути неправдою така інформація? Ні, ніколи. Бо це ж про святе і найдорожче — дітей. Але ж жінка не в курсі, що у схибленого карлика в Кремлі нема берегів, і він вбиває дітей, їх маленьких забирають у батьків, викрадають і сотнями тисяч вивозять на територію Росії. Я весь час про це думаю. Це найстрашніше, що може трапитися з батьками та дітьми.

Мене не почули. Знаєте чому? Бо хіба так можна брехати? Чи може бути неправдою така інформація? Ні, ніколи. Бо це ж про святе і найдорожче — дітей

Думаєте запитання в магазині — це поодинокий випадок? Ні! Власниця банку, прикладом, може вести приватне листування і надсилати відео, новини про біолабораторії й викрадення дітей в Україні. "Свідки" злочинів на чистісінькій англійській мові переконують людей, що вся ця хвора фантазія — правда. Після чого американка робить висновок: "Я не буду допомагати українцям, жодної копійки не перерахую в цю злочинну країну". Не можуть люди з їхньою ментальністю осягнути, що так можна брехати. For what reason?

Звичайно, люди всі різні. Більшість співчуває і каже, що все зміниться, як Путін помре. Але для них всіх війна десь там… дуже далеко. Не на їхній землі, не в їхньому домі. Люди не мають уяви, що все починається з великої брехні, яку повторюють до тих пір, поки в неї не повірять. Саме пропаганда за Геббельсом відкриває двері для великих воєн. Геббельс постав із мертвих в обличчі Путіна.

Ми з вами жили серед цієї фабрики брехні десятиліттями, в революціях і війні приходило розуміння, тому можемо пореготати й запитати вранці своїх курок в курнику, кому вони за ніч продали автомати Калашнікова. І кожна бабця в селі плюне межи очі тому, хто скаже щось погане про дитину. Українці знають, що нічого святого у Кремля не було, нема і не буде. І найкраще, що може бути для нас з вами, коли "МАсква згарєла целіком".

Люди не мають уяви, що все починається з великої брехні, яку повторюють до тих пір, поки в неї не повірять. Саме пропаганда за Геббельсом відкриває двері для великих воєн. Геббельс постав із мертвих в обличчі Путіна

Але головне зараз: донести світу, що пропаганда Москви несе смерть і війну. Кожна новина і кожне відео мають бути заштамповані "LiE”. Все що можна перекрити в інфопросторі, треба перекрити. Це вже питання світової безпеки. Якось Путін відмітив: "Геббельс талантлівий чєловєк бил". Зрозуміло, хто у кого кумир. Усі ключові виступи терориста — сучасна адаптація відомих промов Гітлера.

Ідеологи Кремля давно завчили цитати Геббельса і намагаються маніпулювати всім світом:

"Чим жахливіша брехня, тим охочіше в неї повірять, адже опановування масами — єдина ціль пропаганди".

"Найгірший ворог будь-якої пропаганди – інтелектуалізм".

"Забери у народу історію — і через покоління він перетвориться на натовп, а ще через покоління ним можна керувати, як стадом".

"Дайте мені засоби масової інформації, і я з будь-якого народу зроблю стадо свиней".

"Пропаганда втрачає силу, коли стає явною".

"Ми домагаємося не правди, а ефекту".

"Брехня, повторена тисячу разів, стає правдою".

"Народ без релігії — це як людина без дихання".

"Якщо ви вимовите досить велику брехню і будете її повторювати, то люди в підсумку в неї повірять".

Джерело

Про авторку. Тетяна Мокріді, журналістка

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