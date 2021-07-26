Гектар конопель на понад 300 млн грн: на Херсонщині виявили рекордний посів
У понеділок на території Чаплинської територіальної громади знайшли посів конопель, площа якого становила майже 1 га, а вартість – орієнтовно 300 млн грн
Про це повідомляє пресслужба поліції Херсонщини.
Зазначається, що загалом правоохоронці вилучили з наркоплантації 34,7 тис. кущів нарковмісних рослин.
"Наркоплантація знаходилася на території зруйнованої птахофабрики поблизу с. Преображенка. Рослини, які є гібридною коноплею із підвищеним вмістом канабіноїдів, були висіяні за допомогою спеціальної сільськогосподарської техніки. Вздовж рядків із коноплею було прокладене крапельне зрошення, також рослини ретельно оброблялися проти бур'янів. З метою завчасного виявлення появи сторонніх осіб зловмисники неподалік від посіву встановили сторожову вежу, з якої черговий, озброєний гладкоствольною мисливською рушницею, цілодобово здійснював спостереження за земельною ділянкою", - повідомив заступник начальника обласного главку поліції Микола Цап.
Наразі в умовах ізолятора тимчасового тримання перебувають чотири учасники групи, причетної до вирощування наркорослин. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.310 Кримінального кодексу України.
Нині тривають необхідні слідчі заходи.
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