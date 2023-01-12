Гелікоптер, 430 солдатів та 3 безпілотники: Генштаб назвав, що втратила Росія за добу війни в Україні
За час повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила понад 113 тисяч військових, 1865 безпілотників і 276 гелікоптерів
Про це інформує Генштаб ЗСУ на фейсбуці.
Від 24 лютого 2022 року до 12 січня 2023 року Росія втратила в Україні:
- особового складу – близько 113 390 (+430) осіб
- танків – 3094 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 6159 (+0) од.
- артилерійських систем – 2082 (+4) од.
- РСЗВ – 437 (+0) од.
- засоби ППО – 218 (+1) од.
- літаків – 285 (+0) од.
- гелікоптерів – 276 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1865 (+3).
- крилаті ракети – 723 (+0)
- кораблі / катери – 17 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+0) од.
- спеціальна техніка – 184 (+0).
Повідомляється, що остаточні дані уточнюють.
- Упродовж 11 січня ЗСУ завдали 27 ударів по районах скупчення загарбницьких військ.
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