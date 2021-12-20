Гендиректор BioNTech: вакцини самі по собі не зупинять пандемію COVID-19
Генеральний директор німецької компанії - розробника вакцини Pfizer BioNTech Угур Шахін заявив, що вакцини самі по собі не зупинять пандемію COVID-19
Про це повідомляє The Guardian.
Шахін повідомив, що ранні дані про ефективність вакцини проти штаму "Омікрон" виглядають "обнадійливими". Попередні дослідження з Великої Британії та Південної Африки припускають "ефективність близько 70% після третьої дози та від 20% до 40% після другої дози".
За його словами, ефективність вакцин проти "Омікрону" ще знижуватиметься.
"Я буду будувати прогнози не на попередніх лабораторних даних, а на реальних. Очевидно, що ми далекі від 95% ефективності проти початкового вірусу. Але після третьої ін'єкції наша вакцина, здається, забезпечує 70 або 75% захисту від будь-якої форми хвороби, що, як і раніше, є хорошим результатом для вакцини в цілому, - і я думаю, що ми вийдемо далеко за рамки цього для важких форм", - сказав гендиректор BioNTech.
Втім Шахін додав, що вакцинація не зупинить пандемію.
"Навіть люди, які отримали потрійну вакцинацію, можуть передавати хворобу і їм потрібно буде пройти тестування, особливо серед вразливих людей", - резюмував він.
- Нагадаємо, очільник Moderna у Європі Ден Стейнер заявив, що для виробництва адаптованої під штам "Омікрон" вакцини потрібно менше трьох місяців.
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