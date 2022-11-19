Про це Ткаченко заявив у інтерв'ю BBC.

"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи. Пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії для задоволення поточних потреб, тому будь-який спосіб скорочення споживання, у тому числі виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти Росії", - сказав Тимченко.

Він додав, що зменшення побутового енергоспоживання дозволять вберегти від відключень критично важливі об’єкти.

"Якщо ви будете менше споживати, то лікарні з пораненими солдатами будуть гарантовано забезпечені електроенергією. Саме так можна пояснити, що зменшуючи споживання або виїжджаючи, ви також допомагаєте іншим людям", — зазначив Ткаченко.

17 листопада у ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів.

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