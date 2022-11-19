Гендиректор ДТЕК порадив українцям за можливості залишити країну, аби зменшити навантаження на енергосистему
Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців за можливості залишити на кілька місяців країну, аби зменшити навантаження на пошкоджену росіянами енергетичну систему
Про це Ткаченко заявив у інтерв'ю BBC.
"Якщо вони зможуть знайти альтернативне місце для проживання ще на три-чотири місяці, це буде дуже корисно для системи. Пошкоджена енергетична система все ще не в змозі виробляти достатньо електроенергії для задоволення поточних потреб, тому будь-який спосіб скорочення споживання, у тому числі виїзд з країни, слід розглядати як допомогу Україні у війні проти Росії", - сказав Тимченко.
Він додав, що зменшення побутового енергоспоживання дозволять вберегти від відключень критично важливі об’єкти.
"Якщо ви будете менше споживати, то лікарні з пораненими солдатами будуть гарантовано забезпечені електроенергією. Саме так можна пояснити, що зменшуючи споживання або виїжджаючи, ви також допомагаєте іншим людям", — зазначив Ткаченко.
- 17 листопада у ДТЕК заявили, що через російські обстріли відключення електроенергії можуть тривати по кілька днів.
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