Гендиректор МАГАТЕ Гроссі знову прибуде до України після візиту до РФ
Гендиректор МАГАТЕ після відвідин Києва їде до Росії, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо окупованої ЗАЕС
Про це йдеться у звіті МАГАТЕ.
"Запорізьку АЕС потрібно захистити. Я найближчим часом поїду до РФ, а потім повернуся до України, щоб узгодити охоронну зону ядерної безпеки навколо АЕС. Це абсолютний і терміновий імператив", - наголосив Гендиректор МАГАТЕ Гроссі.
Він заявив, що відновлення обстрілів по ЗАЕС, які призвели до повного знеструмлення, є "надзвичайно безвідповідальним".
За даними МАГАТЕ, наразі всі системи безпеки станції продовжують отримувати живлення та працюють у штатному режимі. Інженери ЗАЕС розпочали роботи з ремонту пошкодженої лінії електропередач 750 кВ.
Після знеструмлення на ЗАЕС автоматично запрацювали 16 дизель-генераторів. Після стабілізації ситуації десять генераторів вимкнули, залишивши шість для забезпечення реакторів необхідною електроенергією.
- Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.
- 5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії.
- 6 жовтня глава МАГАТЕ зустрівся із президентом Зеленським та наголосив, що агентство вважає тимчасово окуповану армією РФ Запорізьку атомну електростанцію - українською.
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