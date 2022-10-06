Про це написав у твіттері глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

"Ми й надалі керуватимемося міжнародним законодавством, і ми досягли прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту на Запорізькій АЕС. Я незабаром повернусь до Києва, щоб продовжити цей важливий обмін", – написав Гроссі.

Також президент України Володимир Зеленський закликав МАГАТЕ засудити "міжнародне рейдерство" РФ, яка оголосила Запорізьку АЕС своєю власністю.

"Ми дуже чекали на жорстку заяву МАГАТЕ щодо цього. Суспільство дуже чекає на це засудження. У моєму особистому розумінні це – рейдерство", – наголосив Зеленський.

Також Reuters наголошує, що Рафаель Гроссі заявив, що атомна служба ООН вважає Запорізьку АЕС українським, там продовжують працювати українці.

"Це питання, яке стосується міжнародного права... ми хочемо, щоб війна припинилася негайно, і, звичайно, позиція МАГАТЕ полягає в тому, що цей об'єкт є українським", - сказав Гроссі.

Глава Міжнародного агентства з атомної енергії після переговорів у Києві має поїхати до Москви для переговорів, аби зустрітися з російськими офіційними особами.

Російські окупанти вдень 30 вересня викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова, його місцеперебування невідоме.

Росіяни змушують українських працівників на Запорізькій атомній електростанції підписувати контракти з "Росатомом", аби далі на ній працювати.

Гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова звільнили з російського полону.

Колишній керівник Держінспекції ядерного регулювання заявив, що на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти замінували перший та другий атомні енергоблоки.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії.

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