Генерал Ходжес вважає, що Україна має атакувати аеродроми, які Росія використовує для пуску крилатих ракет
Для протидії ударам авіації РФ із застосуванням крилатих ракет необхідно атакувати аеродроми, які використовуються російськими літаками
Про це заявив екскомандувач армією США в Європі, генерал Фредерік Бен Ходжес.
"Коли ми говоримо про ракети, крилаті ракети, що запускаються з території Росії та Білорусі, то щоб протидіяти їм необхідно атакувати аеродроми, з яких злітають такі літаки (що запускають крилаті ракети – Ред.). Або знайти метод порушити логістику постачання таких ракет до місць запусків», – заявив генерал Ходжес.
Своєю чергою, у парламенті Великої Британії депутати від Консервативної і від Лейбористської партій виступили із заявами на підтримку передачі Україні американських літаків типу F-15e, F-16 та інших західних перехоплювачів, необхідних для протидії крилатим ракетам РФ.
Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна — НАТО, Олександр Данилюк заявив, що керовані крилаті ракети, які використовують ЗС РФ для ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури України, є ефективними, оскільки оперують на малих висотах і невидимі для української системи ППО. За його словами, країни Заходу повинні передати Україні літаки типу F-15e, F-16 чи інші західні перехоплювачі для ефективної протидії ударам крилатими ракетами ЗС РФ.
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