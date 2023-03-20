Про це Наєв розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За словами командувача Об’єднаних сил ЗСУ, насамперед потрібно визначити що ми хочемо бачити в понятті "завершення війни в Україні".

"Тимчасове припинення бойових дій може бути завершенням війни? Виконання умов противника щодо територіальних поступок заради припинення бойових дій – це закінчення війни? Безумовно, завершення війни має передбачати збереження територіальної цілісності України, а також створення умов для недопущення надалі повторення агресії зі сторони противника", - сказав Наєв.

Генерал-лейтенант додав, що для нього закінченням війни буде виконання державою-агресором умов, які містяться у запропонованій президентом України Володимиром Зеленським "формулі миру". Крім цього, ворог має зрозуміти, що українців неможливо перемогти.

"Ми ніколи не віддаємо свого і це ворог повинен запам’ятати назавжди. Війна закінчиться не лише тоді, коли останній російський солдат покине нашу територію, а тоді, коли ворог зрозуміє, що людей, які хочуть жити у вільній державі, неможливо перемогти", - наголосив Наєв.

Він також назвав єдиною гарантією безпеки України в майбутньому вступ до НАТО.

"Будапештський меморандум, підписаний у грудні 1994 року, показав, що будь-яку міжнародну угоду можна порушити. Тому єдиною гарантією стримування від російської агресії в майбутньому я бачу вступ України до НАТО, а також постійне зміцнення власних Збройних сил. І ніколи не потрібно забувати вислів "Хочеш миру – готуйся до війни". Іншими словами, тільки міцне та професійне військо здатне гарантувати мир і спокій нашій державі", - підкреслив Наєв.