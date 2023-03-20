Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

Наєв оцінив, чи може Росія в осяжній перспективі розпочати наступальні дії ще на якихось напрямках, крім тих, де вона діє сьогодні: Лиманський, Куп’янський, Бахмутський, Авдіївській, Шахтарський.

"З огляду на те, що противник зосередив зусилля для розвитку наступу у Луганській та Донецькій областях, сил і засобів для ведення наступальних дій на інших операційних напрямках недостатньо", - сказав він.

Проте, за словами командувача Об'єднаних сил, росіяни намагаються створити уяву, що вони готують наступальні дії на інших операційних напрямках, насамперед на Запорізькому, для відволікання уваги українського військового командування.

Щодо ситуації на північних кордонах, то станом на сьогодні противник не готовий вести наступальні дії на північному напрямку, але у ЗСУ розуміють та передбачають можливі сценарії розвитку ситуації.

"Виходячи з ймовірного характеру дій противника, ми здійснюємо весь комплекс заходів щодо забезпечення готовності підпорядкованих угруповань до будь-яких дій Росії – починаючи з відбиття авіаційних та ракетних ударів, недопущення дій його диверсійних сил до відбиття повторного вторгнення", - наголосив Наєв.

Так, з метою недопущення раптовості дій противника посилено всі види розвідки. Здійснюється моніторинг обстановки, в тому числі з використанням засобів повітряної та космічної розвідки за рахунок інформації, що надається країнами-партнерами. Також посилено охорону та прикриття держкордону України. У взаємодії з Повітряними силами здійснюється прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від авіаційних та ракетних ударів противника.

Генерал-лейтенант зауважив, що значну роль у стримуванні агресії відіграла побудована система інженерних загороджень. Без інженерного обладнання позицій неможливо зупинити сили противника, які переважають.

"Досвід ведення бойових дій показав, що застосування мінно-вибухових загороджень у поєднанні з системою вогню знизили бойовий потенціал противника, зірвали темп його наступу та створили сприятливі умови для проведення контрнаступальних дій наших військ. Тому ми значно наростили систему мінно-вибухових та невибухових загороджень, як безпосередньо на державному кордоні, так і у глибині оборони. Проведено мінування місцевості, створено міновані завали та протитанкові рви на ділянках доріг та шляхів імовірного просування противника", - каже Наєв.

В Об'єднаних силах додають: щоб підвищити стійкість оборони, вдосконалюється фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, в тому числі за рахунок встановлення довготривалих фортифікаційних споруд. Також розгорнута система підготовки органів військового управління, військових частин та підрозділів.

"Цей комплекс охоплює широкий спектр питань, починаючи з одиночної підготовки і закінчуючи ротними та батальйонними навчаннями. Проводяться тренування резервів, готуються до виконання вогневих завдань артилерійські підрозділи, здійснюється підготовка операторів БПЛА", - каже Наєв.