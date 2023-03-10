Генерал Наєв про роботу мобільних вогневих груп: "Вдала оптимізація ЗСУ"

Про це повідомила пресслужба командування ОС ЗСУ.

"Поява мобільних вогневих груп – це вдала оптимізація Збройних Сил України. На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - сказав Наєв.

Він наголосив, що головною перевагою вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення ворога.

Наєв нагадав, що вогневі групи не потребують великої кількості людей, екіпаж може налічувати до чотирьох осіб: водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.