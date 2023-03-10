Генерал Наєв про роботу мобільних вогневих груп: "Вдала оптимізація ЗСУ"
Командувач Об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал Сергій Наєв високо оцінив роботу мобільних вогневих груп, зазначивши, що вони підсилили роботу ППО
Про це повідомила пресслужба командування ОС ЗСУ.
"Поява мобільних вогневих груп – це вдала оптимізація Збройних Сил України. На автомобілі, що надані волонтерами, встановлюється відповідне озброєння. Зокрема, великокаліберний кулемет або переносний зенітно-ракетний комплекс. Насичуючи нашу систему протиповітряної оборони такими групами, ми підвищуємо ефективність оборони в цілому", - сказав Наєв.
Він наголосив, що головною перевагою вогневих груп порівняно зі стаціонарними комплексами є швидке розгортання – до десяти хвилин, а також здатність переміщуватися на місцевості залежно від напрямку виявлення ворога.
Наєв нагадав, що вогневі групи не потребують великої кількості людей, екіпаж може налічувати до чотирьох осіб: водій, кулеметник, оператор ПЗРК та командир групи.
- У січні було відомо про формування 19 мобільних груп ППО, які захищатимуть критичну інфраструктуру від атак ворожих дронів і ракет.
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