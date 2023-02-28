Карту Ходжес перепостив у twitter.

"Чудова карта, що показує, як високоточні удари великої дальності можуть зробити Крим непридатним для російських військ. Скептики щодо Криму припускають, що для цього потрібна дорога широкомасштабна сухопутна атака, але передовсім пріоритетом є зробити Крим непридатним для Росії. Сили спецоперацій та інші внесуть свій внесок", - написав Ходжес.

Генерал у відставці пояснив, що це допоможе перерізати матеріально-технічне забезпечення Криму, а щоденні удари високоточними боєприпасами по авіації та чорноморському флоту підготують бойовий простір для наземного походу.

"Щоденними високоточними ударами необхідно "відганяти" Чорноморський флот від Севастополя. Те ж саме стосується російських військово-повітряних сил у Саках тощо. Потім деякі цілі уразити безпілотниками. Сухопутні ж війська можуть прийти пізніше", - виклав план Ходжес.