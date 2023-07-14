Генерал Тарнавський пояснив причину скромних успіхів ЗСУ на півдні

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

За словами Тарнавського, передбачалося, що контрнаступ повинен бути швидким, блискавичним рухом, знищенням противника, а також захопленням окремих рубежів, окремих об’єктів, об’єктів нападу. У результаті повинно бути досягнення якоїсь мети.

"Це успішно, але не настільки, як хотілося б кожному з нас", - сказав Тарнавський.

На його думку, є проста причина відставання контрнаступу України. Він пояснює це тим, що "росіяни досить потужно підготувалися до цієї події". Так генерал розповідає, що російські приготування були зосереджені навколо величезних, ретельно засіяних мінних полів, що ускладнювало пересування української техніки. Також це перетворювало її на цілі для російських атак. Водночас вручну розмінування не вдавалося робити, оскільки це є трудомістким і небезпечним.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних полів, осколково-фугасних боєголовок і прямої установки потужних фугасів, які зараз розташовані в районах проходження техніки та особового складу", - поділився Тарнавський.

Він додав, влітку Україна планує досягти прогресу уздовж південного фронту. Зараз же, поки українські війська намагаються пройти крізь мінні поля, тривають постійні артобстріли з обох боків.

"Це як у боксі, ми тримаємо суперника на відстані витягнутої руки. Ми не підпускаємо їх близько. чому Бо ближній бій - це зовсім інша справа. Отже, на великих дистанціях ми ефективно перемагаємо", - підсумував Тарнавський.