Експерт поділився деталями в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Мені дуже подобається злите відео, коли російський генерал проводив батьківські збори в якійсь частині й казав: Ми можемо закінчити зараз війну, але ми будемо виглядати як побита собака. Тобто в російських генералів головний аргумент: не завершувати війну проти України, не підставити Путіна, не підставити велику Росію, бо вона виглядає як побита собака", - зазначив Самусь.

Військовий експерт додав, що чим швидше й більше ми отримаємо західної зброї, тим швидше звільнимо наші території.

"У нас немає іншого варіанту, окрім як нарощувати потужності й просто нищити росіян, які закінчувати війну не хочуть. Багато що залежить від західної допомоги: чим швидше ми будемо мати концентрацію далекобійних ракетних систем залпового вогню, чим швидше ми отримаємо сучасну західну авіацію, чим більше в нас буде можливості з точки зору розвідки й масованості високоточного вогню, - тим швидше ми зможемо звільняти наші території", - зауважив Михайло Самусь.

21 липня стало відомо, що директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Путін помиляється, якщо думає, що зможе виграти війну на виснаження в Україні.

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