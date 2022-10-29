Про це сказав російський опозиційний політик Марк Фейгін у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Пам’ятаєте, розмови були, що ледь чи не очільника Росгвардії Золотова призначать міністром оборони, хоча таке теж не виключено, але просто це шило на мило. Золотов не надто розумніший, він взагалі працював слюсарем, він ж так ніякої освіти й не отримав, після строкової армії", - зазначив він.

На його думку, просування Кадирова, Пригожина чи Гіркіна на якісь вищі посади - викличе негайну реакцію.

"Якщо міністром оборони поставлять Кадирова, але я в це не вірю, ніхто воювати за Кадирова не піде. Ніхто цього не прийме. Передовсім маю на увазі генералітет. Солдата в окопі не питають. Він має померти і все. А генералітет під їх командуванням працювати не буде", - вважає Фейгін.

Опозиціонер додав, що Путін це розуміє прекрасно.

"Тому йому потрібно мати оцю так звану преторіанську гвардію чи назвати їх там опричниками Басманова, для того, щоб мати баланс, якщо що. Якщо раптом армія обуриться, бо протистояння армії й ФСБ очевидне, воно явне. То самого Путіна не захищатимуть ні одні, ні інші, а от якась така парамілітарна структура, яка не дозволить прибрати самого Путіна в результаті цих розборок. Тому йому звичайно важливо мати різні полюси сил. Що казати, Путін в силу страху і в силу апаратної досвідченості це розуміє. В чому йому не відмовиш, це в єзуїтському прагненні зіштовхувати всіх, і виступати арбітром. Він розуміє, що за певних обставин це не дозволить нікому згрупуватись на альтернативному полюсі, хай це не людина, а якесь середовище, наприклад армійське. Щоб воно зібралося разом, не можна цього дозволити", - наголосив він.

Фейгін вважає, що нічого із проєкту просування у центральну владу очільника ПВК Вагнера та очільника Чечні не вийде.

"Жодні Гіркіни, Пригожини і вже точно Кадирови не зможуть помінятися місцями з Путіним, чи навіть трохи нижче поверхом. Апарат влади в Росії у цьому сенсі дуже монолітний, він не прийме чужинців. А всі троє – чужинці", - підсумував опозиціонер.