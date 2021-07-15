Генералітет США боявся перевороту Трампа після його поразки у виборах, - журналісти

Про це розповідає CNN з посиланням на фрагмент книги журналістів Washin.gton Post Керола Леонінга та Філіпа Ракера, вихід якої анонсували на наступний тиждень.



Найвищий військовий офіцер США, голова Генерального комітету Об'єднаних штабів США Марк Міллі, був настільки збентежений можливістю здійснити державний переворот президентом Дональдом Трампом та його союзниками, що на неофіційному рівні розробляв плани, як його спинити.



У книзі репортерів газети Washington Post, що отримали Пулітцерівську премію, Керола Леоніга та Філіпа Ракера, описується, як Міллі та інші начальники Об'єднаних штабів обговорювали плани подання у відставку. Генерали нібито стверджували, що ліпше подати у відставку, ніж виконувати накази Дональда Трампа, які вони вважали незаконними.



Книга "Я сам можу це виправити", яка повинна вийти у США 20 липня, описує останній рік президента Трампа. CNN описує книгу, як "кулуарний погляд на те, як вищі посадові особи адміністрації та найближче оточення Трампа поводились в останні місяці, після того як 45-й президент програв вибори.



Автори книги провели з трампом двохгодинне інтерв'ю.



У книзі розповідається, як вперше в сучасній історії США найвищий військовий офіцер країни, роль якого полягає в консультуванні президента, готувався до конфлікту з головнокомандуючим, оскільки боявся спроби перевороту після того, як Трамп програв листопадові вибори.



Автори пояснюють зростаюче занепокоєння Міллі діями Трампа кадровими призначеннями влади після програшу виборів. Зокрема Трамп звільнив главу Пентагона міністра оборони США Марка Еспера та генерального прокурора Вільяма Барра.



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За словами журналістів, це викликало в глави Генерального комітету Об'єднаних штабів недобрі підозри.

Нагадаємо, 6 листопада Дональд Трамп заявив, що результати президентських виборів у Сполучених Штатах повинен буде вирішити Верховий суд. Водночас, видання CNN заявило про перемогу Джо Байдена у виборчій гонці.

20 січня 2021 року Джо Байден офіційно став 46-м президентом США