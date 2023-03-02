Генпрокурор США назвав Пригожина воєнним злочинцем, а ПВК Вагнера – терористичною організацією
Генеральний прокурор США Меррік Гарланд під час слухань у Сенаті назвав Пригожина "воєнним злочинцем, а ПВК Вагнера – терористичною організацією
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Пригожин, на мою думку, є воєнним злочинцем. Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", - заявив Гарланд.
За словами Генпрокурора, угруповання Вагнер "відповідальне за напади на українців на Донбасі, зокрема, за постачання в’язнів із російських тюрем".
"Це просто складно збагнути, що вони там роблять", - наголосив Меррік Гарланд.
На запитання сенатора Ліндсі Грема, чи мають США визнати ПВК закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання перебуває у компетенції Держдепу США.
"Я вважаю, що вони (ПВК Вагнера, – ред.) є організацією, яка вчиняє воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив Генеральний прокурор.
Гарланд також наголосив, що не заперечує проти визнання ПВК терористичною організацією, але послався у цьому питанні на Державний департамент.
- Нагадаємо, 26 січня Сполучені Штати офіційно визнали ПВК Вагнера транснаціональною злочинною організацією, заморозивши її активи в США.
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