Про це повідомляє "Голос Америки".

"Пригожин, на мою думку, є воєнним злочинцем. Можливо, це не дуже доречно говорити мені як судді до отримання всіх доказів. Але гадаю, що зараз у нас є достатньо доказів, щоб я так вважав", - заявив Гарланд.

За словами Генпрокурора, угруповання Вагнер "відповідальне за напади на українців на Донбасі, зокрема, за постачання в’язнів із російських тюрем".

"Це просто складно збагнути, що вони там роблять", - наголосив Меррік Гарланд.

На запитання сенатора Ліндсі Грема, чи мають США визнати ПВК закордонною терористичною організацією, Гарланд відповів, що це питання перебуває у компетенції Держдепу США.

"Я вважаю, що вони (ПВК Вагнера, – ред.) є організацією, яка вчиняє воєнні злочини, організацією, яка завдає шкоди Сполученим Штатам", - заявив Генеральний прокурор.

Гарланд також наголосив, що не заперечує проти визнання ПВК терористичною організацією, але послався у цьому питанні на Державний департамент.