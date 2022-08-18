Генсек НАТО обговорив продовження військової допомоги Україні з прем'єром Нідерландів

Про це Столтенберг і Рютте повідомили у Twitter.

"Чудова розмова з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте щодо подальшого виконання рішеннь саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю нашої довгострокової підтримки України перед лицем російської агресії і я дякую Нідерландам за їхній значний внесок", - написав Столтенберг.

Рютте, своєю чергою, наголосив, що Україна може розраховувати на Нідерланди в питанні продовження військової допомоги.

"Поговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та, зокрема, про необхідність продовження військових поставок для боротьби з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди", - написав Рютте.

Раніше президент Володимир Зеленський після зустрічі з Марком Рютте в Києві натякнув на "неприємні для Росії сюрпризи".

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