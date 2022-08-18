Генсек НАТО обговорив продовження військової допомоги Україні з прем'єром Нідерландів
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і прем'єр-мініср Нідерландів Марк Рютте обговорили подальшу військову допомогу Україні
Про це Столтенберг і Рютте повідомили у Twitter.
"Чудова розмова з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте щодо подальшого виконання рішеннь саміту НАТО. Ми погоджуємося з важливістю нашої довгострокової підтримки України перед лицем російської агресії і я дякую Нідерландам за їхній значний внесок", - написав Столтенберг.
Рютте, своєю чергою, наголосив, що Україна може розраховувати на Нідерланди в питанні продовження військової допомоги.
"Поговорив із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом про ситуацію в Україні та, зокрема, про необхідність продовження військових поставок для боротьби з російською агресією. Україна й надалі може розраховувати на Нідерланди", - написав Рютте.
- Раніше президент Володимир Зеленський після зустрічі з Марком Рютте в Києві натякнув на "неприємні для Росії сюрпризи".
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