"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів
Президент Володимир Зеленський після зустрічі в Києві з рем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте заявив, що Україна постійно веде переговори з партнерами щодо постачання зброї для відбиття російської агресії, але подробиці цих перемовин не варто розголошувати
Про це повідомляє сайт Офісу президента.
"Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів", - сказав Зеленський.
Водночас президент зазначив, що Україна потребує якомога більшої кількості артилерійських систем і що говорив про це на зустрічі з Рютте.
"Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього справді не вистачає", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що українські військові щодня борються за звільнення всієї території України від окупантів.
"Можу сказати, що завдання всіх наших військових - деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави", - підсумував Зеленський.
- 11 липня Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до України та відвідав Ірпінь, Бучу і Бородянку в Київській області.
- Рютте також закликав лідерів країн Європейського союзу підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.
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