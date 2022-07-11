"Не хочу готувати РФ до неприємних для них сюрпризів": Зеленський про постачання зброї після зустрічі з прем'єром Нідерландів

Про це повідомляє сайт Офісу президента.

"Я не впевнений, що можу розказати абсолютно все, про що ми домовляємося з урядом Нідерландів. Я б не хотів готувати Російську Федерацію до неприємних для них сюрпризів", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що Україна потребує якомога більшої кількості артилерійських систем і що говорив про це на зустрічі з Рютте.

"Я з усіма партнерами, які готові з нами говорити, давати потужну підтримку, розмовляв про артилерію. Цього справді не вистачає", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що українські військові щодня борються за звільнення всієї території України від окупантів.

"Можу сказати, що завдання всіх наших військових - деокупувати всю нашу територію. Я думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави", - підсумував Зеленський.

11 липня Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до України та відвідав Ірпінь, Бучу і Бородянку в Київській області.

Рютте також закликав лідерів країн Європейського союзу підтримувати Україну сучасним важким озброєнням.

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