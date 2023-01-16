Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.

У Альянсі анонсували, що Столтенберг проведе в Німеччині двосторонні зустрічі з Резніковим та іншими високопосадовцями.

Генсек НАТО візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн 20 січня.

У Альянсі додали, що головним питанням зустрічі, яку проводитиме міністр оборони США Ллойд Остін, буде війна в Україні та пов’язані з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.

7 січня у міністерстві оборони Німеччини повідомили, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня 2023 року.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb