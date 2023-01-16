Генсек НАТО Столтенберг анонсував двосторонню зустріч з Резніковим
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг проведе 20 січня на полях Рамштайну двосторонню зустріч з міністром оборони України Олексієм Резніковим
Про це повідомляє офіційний сайт НАТО.
У Альянсі анонсували, що Столтенберг проведе в Німеччині двосторонні зустрічі з Резніковим та іншими високопосадовцями.
Генсек НАТО візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України на авіабазі Рамштайн 20 січня.
У Альянсі додали, що головним питанням зустрічі, яку проводитиме міністр оборони США Ллойд Остін, буде війна в Україні та пов’язані з нею проблемах безпеки, з якими стикаються члени НАТО та партнери.
- 7 січня у міністерстві оборони Німеччини повідомили, що наступна зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 20 січня 2023 року.
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