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Генсек ООН Гутерреш закликав усі сторони заколоту в Росії уникати посилення напруженості

26 червня, 2023 понедiлок
06:10
Світ Антоніу Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав усі сторони, причетні до заколоту на території Росії, діяти відповідально та з метою уникнення подальшої напруги

Про це передає CNN.

Як зазначається, Гутерреш із занепокоєнням спостерігав за останніми подіями в Російській Федерації.

"Генеральний секретар із занепокоєнням стежив за подіями в Російській Федерації. Він в курсі останніх повідомлень про кроки з деескалації напруженості. Він закликає всіх зацікавлених осіб продовжувати діяти відповідально та з метою уникнення подальшої напруженості", - йдеться у заяві.

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу  видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом". 

Усе, що стосується збройного заколоту Пригожина проти Путіна, відображається тут - у нашій спеціальній текстовій трансляції

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Зазначимо, проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, під час заколоту, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел. 

Росія
ООН
російська армія
Антоніу Гутерреш
Вагнергейт
Заколот Вагнера
Євген Пригожин
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