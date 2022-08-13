Генсек ООН визначив постійного координатора з Чорноморської зернової ініціативи

Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООН.

Відзначається, що Абдулла змінив представника США Фредеріка Кенні, який обіймав цю посаду тимчасово.

В ООН підкреслили, що Абдулла, який працював у Всесвітній продовольчій програмі ООН понад 30 років, володіє відповідним досвідом у сфері гуманітарного реагування та управління.

22 липня у Стамбулі підписали міжнародну угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Україна підписала документ із Туреччиною та ООН. Дзеркальну угоду також підписала Росія.

1 серпня вранці міністр інфраструктури України повідомив, що з Одеси відчалило судно RAZONI під прапором Сьєрра-Леоне з 26 тис. тонн української кукурудзи.

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