Генсек ООН визначив постійного координатора з Чорноморської зернової ініціативи
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назначивши суданця Аміра Махмуда Абдуллу, координатора Організації Чорноморської зернової ініціативи
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ООН.
Відзначається, що Абдулла змінив представника США Фредеріка Кенні, який обіймав цю посаду тимчасово.
В ООН підкреслили, що Абдулла, який працював у Всесвітній продовольчій програмі ООН понад 30 років, володіє відповідним досвідом у сфері гуманітарного реагування та управління.
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