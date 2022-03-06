Генсек ООН закликав припинити вогонь в Україні для евакуації людей з критичних точок фронту

Про це він написав у Twitter.



"Важливо встановити паузу в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць конфлікту", - зазначив Гутерреш.



За його словами,для тих, хто залишається у цих населених пунктах, важливо забезпечити доступ до рятувальних гуманітарних вантажів.

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