Генсек ООН закликав припинити вогонь в Україні для евакуації людей з критичних точок фронту
Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерреш заявив про необхідність припинення вогню в Україні для евакуації мирного населення
Про це він написав у Twitter.
"Важливо встановити паузу в бойових діях в Україні, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів з Маріуполя, Харкова та Сум, а також усіх інших місць конфлікту", - зазначив Гутерреш.
За його словами,для тих, хто залишається у цих населених пунктах, важливо забезпечити доступ до рятувальних гуманітарних вантажів.
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