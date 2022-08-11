Генсек ООН закликав вивести військових РФ із території ЗАЕС

Про це йдеться в заяві ООН.

"Я закликаю вивести будь-який військовий персонал і обладнання з підприємства та уникати будь-якого подальшого розгортання сил або обладнання на місці. Об’єкт не можна використовувати як частину будь-якої військової операції. Натомість потрібна термінова домовленість на технічному рівні щодо безпечного периметра демілітаризації, щоб забезпечити безпеку території", - наголосив Гутерреш.

Генсек додав, що ООН "продовжує повністю підтримувати важливу роботу МАГАТЕ та його зусилля щодо забезпечення безпечної експлуатації Запорізької атомної електростанції".

"Я закликаю сторони надати місії МАГАТЕ негайний, безпечний і безперешкодний доступ до місця. Ми повинні чітко розуміти, що будь-яка потенційна шкода Запорізькій чи будь-яким іншим ядерним об’єктам в Україні чи будь-де ще може призвести до катастрофічних наслідків не лише для найближчих околиць, а й для регіону та за його межами, - додав він.

5 серпня, приблизно о 14.30 російські військові тричі обстрілювали Запорізьку АЕС. Вони поцілили у високовольтну лінію зв’язку. На одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, увімкнулись дизель-генератори. Наразі цей блок розвантажено та відключено від енергомережі. Пізніше на території Запорізької АЕС зафіксували ще три удари. "Прилетіло" біля енергоблока з ядерним реактором, є ризик розпилення радіоактивних речовин.

6 серпня ЗМІ повідомили, що росіяни мінують ЗАЕС, міни та боєкомплекти у безпосередній близькості до енергоблоків. Голова зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС засуджує воєнні дії Росії біля Запорізької АЕС.

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