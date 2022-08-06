Росіяни мінують ЗАЕС, міни та боєкомплекти у безпосередній близькості до енергоблоків, - The Insider

Про це повідомляють у The Insider.

Джерело видання повідомляє, що на території станції знаходяться близько 500 окупантів та військова техніка.

Росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.

Зазначається, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

5 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС.

Через обстріл окупантами промислового майданчика Запорізької АЕС було відключено один енергоблок

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