Росіяни мінують ЗАЕС, міни та боєкомплекти у безпосередній близькості до енергоблоків, - The Insider
Окупанти мінують Запорізьку АЕС, міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків
Про це повідомляють у The Insider.
Джерело видання повідомляє, що на території станції знаходяться близько 500 окупантів та військова техніка.
Росіяни мінують станцію — міни та боєкомплекти окупанти зберігають у безпосередній близькості до енергоблоків і під естакадами.
Зазначається, що Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.
- 5 серпня росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю та вгатили по магістралі з воднем для ЗАЕС.
- Через обстріл окупантами промислового майданчика Запорізької АЕС було відключено один енергоблок
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