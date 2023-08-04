Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, передає ERR.

"Збройні сили РФ здійснили удари в основному на рубежах Куп'янськ і Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на Донецькому та Авдіївському напрямках і досягли мінімального успіху. Навряд чи російські ЗС зможуть здійснити рішучий прорив українських позицій у найближчому майбутньому. Тому ракетними та дроновими ударами вони намагаються виснажити українську економіку та цивільне населення", – сказав він.

За словами полковника, Україна продовжує завдавати ударів по важливих матеріально-технічних вузлах ворога, аби перерізати постачання палива та боєприпасів.