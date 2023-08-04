Генштаб Естонії оцінив шанси військ РФ прорвати оборону України найближчим часом
Російські окупанти навряд чи зможуть здійснити вирішальний прорив українських позицій найближчим часом, тому виснажують Україну ракетно-дроновими ударами
Про це заявив полковник Генштабу Естонії Март Вендла, передає ERR.
"Збройні сили РФ здійснили удари в основному на рубежах Куп'янськ і Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, на Донецькому та Авдіївському напрямках і досягли мінімального успіху. Навряд чи російські ЗС зможуть здійснити рішучий прорив українських позицій у найближчому майбутньому. Тому ракетними та дроновими ударами вони намагаються виснажити українську економіку та цивільне населення", – сказав він.
За словами полковника, Україна продовжує завдавати ударів по важливих матеріально-технічних вузлах ворога, аби перерізати постачання палива та боєприпасів.
- За останню добу Росія втратила 640 солдатів, 27 дронів і 15 бойових бронемашин.
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