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Генштаб: наступальна операція на південному напрямку продовжується. ЗСУ вдарили по ЗРК та 9 артзасобах РФ

14 липня, 2023 п'ятниця
19:27
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 14 липня.

Ситуація на фронті та обстріли території України

Протягом доби російський ворог завдав 43 авіаційних ударів та здійснив 17 обстрілів з РСЗВ (реактивних систем залпового вогню). Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Відбулось близько 20 бойових зіткнень.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Радьківки Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема це Карповичі, Камінь Чернігівської області; Малушине, Бояро-Лежачі Сумської області та Козача Лопань, Нескучне, Тернова Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Дворічна, Западне, Кам’янка, Кислівка, Берестове, Фиголівка  Харківської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії західніше Діброви Луганської області та східніше Новосадового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Часів Яр, Олександро-Шультине, Диліївка та Північне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку ворог вів невдалі наступальні дії в районі Первомайського. Завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Первомайського Донецької області. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку, Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. Противник здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда та Георгіївка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки Донецької області. Здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Благодатне та Богоявленка.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки Запорізької області та Грозового Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів, серед них Вільне поле, Мала Токмачка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я Запорізької області; Антонівка, Тягинка, Чорнобаївка, Микільське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної  операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Удари ЗСУ по росіянах протягом останньої доби:

Авіація завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та 1 по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 артилерійських засобів на вогневих позиціях.

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