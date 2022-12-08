Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.

"У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб", - йдеться в повідомленні.

У результаті проведення розшукових дій трьох втікачів російські війська знищили.

"Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - додають у Генштабі.

25 жовтня українська розвідка повідомила, що у ПВК Вагнера масово набирають в’язнів російських тюрем, що страждають на тяжкі інфекційні захворювання, зокрема ВІЛ та гепатит C.

4 листопада Володимир Путін узаконив у Росії мобілізацію в'язнів, за винятком терористів, держзрадників та педофілів.

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