Генштаб: Під час перевезення підрозділу загарбницьких військ на окупованій Донеччині втекли близько 20 солдатів
В окупованій Ясинуватій, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції, втекли близько 20 осіб, раніше увʼязнених
Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 грудня.
"У тимчасово окупованому місті Ясинувата Донецької області, під час перевезення одного з підрозділів окупаційних військ на бойові позиції втекли близько 20 осіб зі зброєю з числа раніше увʼязнених осіб", - йдеться в повідомленні.
У результаті проведення розшукових дій трьох втікачів російські війська знищили.
"Заходи тривають. Як кажуть, бий своїх, щоб чужі боялись", - додають у Генштабі.
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