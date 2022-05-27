Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні. 436 Transport & 2 Air Movements Squadron підтримує ці зусилля в Європі в рамках #OpREASSURANCE", - йдеться у повідомленні

Крім того, в дописі також підкреслили роль канадських екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставлення гаубиць M777.

Канада закупила 20 тис. снарядів для натівських гаубиць, раніше наданих Україні. Їх можна використовувати для артилерійських гармат, включаючи гаубиці M777, які вже раніше для України надіслала Канада.

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