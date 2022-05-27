Генштаб показав, як у Канаді готують літак із військовою допомогою Україні
Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив відео, як Королівські повітряні сили збройних сил Канади готують до відправлення в Україну літака з військовою допомогою
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"Можливо, ви чули, що наш тактичний повітряний загін CC130J доставив майже 2 мільйони фунтів вантажів військових пожертв від імені наших союзників і партнерів на підтримку глобальних зусиль щодо допомоги Україні. 436 Transport & 2 Air Movements Squadron підтримує ці зусилля в Європі в рамках #OpREASSURANCE", - йдеться у повідомленні
Крім того, в дописі також підкреслили роль канадських екіпажів CC177 з 429-ї транспортної ескадрильї в переміщенні 1,3 мільйона фунтів вантажів і допомоги з Канади до Європи, включаючи доставлення гаубиць M777.
- Канада закупила 20 тис. снарядів для натівських гаубиць, раніше наданих Україні. Їх можна використовувати для артилерійських гармат, включаючи гаубиці M777, які вже раніше для України надіслала Канада.
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