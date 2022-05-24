Канада закупила 20 тис. снарядів для натівських гаубиць, раніше наданих Україні

Про це повідомляє The guardian з посиланням на міністра оборони країни Аніту Ананд.

Боєприпаси були придбані в США приблизно за 98 мільйонів канадських доларів (близько $60 млн) і незабаром будуть доставлені в Україну як пожертвування.

Їх можна використовувати для артилерійських гармат, включаючи гаубиці M777, які вже раніше для України надіслала Канада.

Ананд сказала, що відправка військової допомоги є "критичною в нинішній боротьбі України за захист своєї східної території", і що "вже ведеться робота, щоб якомога швидше доставити цю допомогу Україні".

Відзначимо, що напередодні Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців. У планах ще два схожих рейси.

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