Канада закупила 20 тис. снарядів для натівських гаубиць, раніше наданих Україні
Канада закупила у США 20 тис. артилерійських снарядів стандарту НАТО для України, щоб підтримати її в захисті від російського вторгнення
Про це повідомляє The guardian з посиланням на міністра оборони країни Аніту Ананд.
Боєприпаси були придбані в США приблизно за 98 мільйонів канадських доларів (близько $60 млн) і незабаром будуть доставлені в Україну як пожертвування.
Їх можна використовувати для артилерійських гармат, включаючи гаубиці M777, які вже раніше для України надіслала Канада.
Ананд сказала, що відправка військової допомоги є "критичною в нинішній боротьбі України за захист своєї східної території", і що "вже ведеться робота, щоб якомога швидше доставити цю допомогу Україні".
- Відзначимо, що напередодні Канада організувала чартер для понад 300 українських біженців. У планах ще два схожих рейси.
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