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Генштаб: у Чечні триває примусова мобілізація РФ, а ЗСУ відбили близько ворожих 70 атак на 5 напрямках

25 лютого, 2023 субота
07:07
війна з Росією російська армія, мобілізація

За даними Генерального штабу ЗСУ, Чеченській республіці надалі триває примусова мобілізація РФ, а 24 лютого захисники відбили близько російських 70 атак на 5 напрямках

Про це мовиться у ранковому зведенні Генштабу.

ЗСУ відбили близько 70 атак окупантів на 5 напрямках, де РФ веде наступальні дії

Зазначається, що основні зусилля ворог і далі зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Минулої доби, 24 лютого, наші оборонці відбили близько 70 атак противника на зазначених напрямках.

Тоді ж Сил оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 4 ворожих БПЛА  (1 типу "Орлан-10", 1 – "Зала" та 2 – "Ланцет-3").

Українська авіація завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари - по зенітно-ракетних комплексах на вогневій позиції.

Наші артилеристи і ракетники уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та 3 склади боєприпасів.

Загарбники завдали по Україні 27 авіаударів та 75 обстрілів з РСЗВ за добу 24 лютого

Російські окупанти завдали 27 авіаційних ударів та здійснили 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вчергове постраждали міста, села та мирні люди.

Рівень загрози ракетних ударів ворога залишається високим по всій території України.

Росіяни пропонують жертвам бомбардувань Маріуполя житло на околицях, яке не можливо отримати без документів, на Херсонщині окупанти надалі вилучають майно місцевих мешканців, а в Чечні триває мобілізація РФ

Військові повідомили, що, знищивши понад 80% житлового фонду Маріуполя Донецької області, ворог пропонує жертвам цих бомбардувань отримати житло в новобудовах на околицях зруйнованого міста.

Однак окупанти цинічно висувають обов'язкову умову: наявність документів, які, за їхніми розрахунками, були знищені під час бомбардувань.

На тимчасово захопленій території Херсонщини російські загарбники обшукують будинки та вилучають човни та інші плавзасоби.

У Генштабі нагадали, що раніше такі дії вчинялися перед відходом з правобережної частини Херсонської області та для проведення диверсійних дій.

В Чеченській республіці Російської Федерації триває примусова мобілізація. Для попередження можливого дезертирства мобілізованих з фронту або саботажу, 23 лютого цього року на Бахмутський напрямок було додатково відряджено до 200 поліцейських з полку спеціального призначення "Ахмат".

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Противник і надалі зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, проводить підготовку своїх резервів, проте ознак формування ним наступальних угруповань не виявлено.

Водночас протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області; Юнаківка, Водолаги і Бояро-Лежачі Сумської області, а також райони 23 населених пунктів на Харківщині, серед них: Леміщине, Олександрівка, Стариця, Вовчанськ, Вільхуватка, Огірцеве та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагався покращити тактичне положення в районі Масютівки, а також вибити наші підрозділи з Серебрянського лісництва. Обстріляв з артилерії райони 17 населених пунктів. Зокрема, під вогневий вплив потрапили Гряниківка, Куп’янськ і Берестове Харківської області та Стельмахівка, Макіївка, Діброва і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському напрямку противник продовжує атакувати позиції наших військ, здійснив декілька безуспішних атак поблизу населених пунктів Берхівка, Іванівське та Північне Донецької області. Ворог активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали 16 населених пунктів, зокрема, Спірне, Веселе, Іванівське, Бахмут, Курдюмівка та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Мар’їнка. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у 17 населених пунктах. Серед них - Авдіївка, Водяне, Пречистівка, Мар’їнка, Вугледар та Велика Новосілка.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали 20 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області та Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів і Білогір’я на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупантів постраждало 34 населених пункти Херсонської області. Серед них Дудчани, Берислав, Садове, Качкарівка, Антонівка та Херсон.

Україна
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Луганщина
Сумщина
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мобілізація
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