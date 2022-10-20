Генштаб: влада РФ офіційно завершує часткову мобілізацію, але примусове вручення повісток окремим громадянам не припиняється
Військово-політичне керівництво Російської Федерації офіційно завершує часткову мобілізацію, однак вручення повісток продовжується
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.
"Військово-політичне керівництво РФ офіційно завершує часткову мобілізацію. Примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється", - кажуть у ЗСУ.
Крім того, окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.
- Нагадаємо, протягом дня під обстрілами окупантів опинилися 20 населених пунктів
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