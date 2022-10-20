Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні.

"Військово-політичне керівництво РФ офіційно завершує часткову мобілізацію. Примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється", - кажуть у ЗСУ.

Крім того, окупаційне керівництво продовжує примусову мобілізацію чоловічого населення на тимчасово зайнятих територіях. Одночасно розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.