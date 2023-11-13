Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили штурми противника на основних напрямках боїв, відбулося 50 бойових зіткнень

Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили штурми противника на основних напрямках боїв, відбулося 50 бойових зіткнень

13 листопада, 2023 понедiлок
19:49
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби відбулося 50 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних і 32 авіаційних ударів, здійснив 23 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ і населених пунктах

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 13 листопада.

Ситуація на основних напрямках фронту 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти нашої держави з території РФ та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки й Іванівки Харківської області. Українські воїни відбили 6 атак. Рашисти завдали авіаударів у районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилася низка населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку ворог марно провадив штурми в районі Новоєгорівки на Луганщині. Рашисти завдали авіаударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного й Виїмки на Донеччині. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів у цих двох областях.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах  Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Сили оборони відбили 11 атак. Противник завдав авіаудару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше від Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше від Первомайського на Донеччині, українські воїни відбили 8 атак. Завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації без успіхів штурмував у районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Сили оборони відбили 15 атак. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог намагався штурмувати південніше від Золотої Ниви на Донеччині, а також завдав авіаударів у районах Вугледара й Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог не мав успіху під час штурмів у районі Роботиного, де наші захисники відбили 4 атаки противника. Водночас артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаударів та вдарив з артилерії по низці населених пунктів Херсонської області, також обстріляв Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту. 

Ракетні війська Сил оборони уразили засіб ППО росіян, 6 районів зосередження рашистів і ворожої техніки

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 1 іншій важливі цілі противника.

ЗСУ
Військові новини
Читайте також:
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
12 листопада, 2023 неділя
"Схожа на зустріч очільників США та СРСР": професор Нью-Йоркського університету Айзенберг про переговори Байдена та Сі Цзіньпіна
ЗСУ, українські військові
12 листопада, 2023 неділя
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Києві, Полтаві та Запоріжжі родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
Російська техніка
12 листопада, 2023 неділя
Міноборони розпочало розчищення територій України від спаленої російської техніки: що роблять із металобрухтом
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.16
    Купівля 37.16
    Продаж 37.74
  • EUR
    Купівля 39.6
    Продаж 40.49
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
13 листопада
20:35
Авдіївка
В Авдіївці лишаються два лікарі на понад 1,5 тис. жителів, - Барабаш
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Подоляк vs Расмуссен. Розмова німого з глухим
20:04
У Міноборони стартував проєкт з рекрутингу до ЗСУ: які вакансії актуальні
19:38
Сектор Гази
ЦАХАЛ заявив про ліквідацію кількох високопоставлених керівників ХАМАСу
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 628-го дня війни: США викуповують для української ППО установки Gepard, а ЗСУ мають успіх на Лівобережжі Херсонщини
18:57
У Чечні 18-річного сина Кадирова призначили першим заступником міністра з фізкультури та спорту
18:43
РФ обстріляла Нікополь і громаду з важкої артилерії: поранений чоловік, пошкоджені будинки, газогін та ЛЕП
18:21
Угорщина - ЄС
Угорщина знову заблокувала виплату траншу військової допомоги Україні з Європейського фонду миру
18:18
Володимир Сальдо
ВАКС конфіскував нові активи Сальдо, а також його дружини та компанії
18:00
OPINION
Валерій Чалий
Вибори, рейтинги, заміри, опитування — це словник мирного часу
17:58
зерно, зернова угода
Тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, – амбасадорка США
17:50
Ексклюзив
Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"
17:45
ракета "IRIS-T"
Німеччина оголосила про намір надати Україні ще дві системи IRIS-T до кінця року
17:45
Оновлено
Росіяни обстріляли Херсон: загинули двоє людей, десятьох поранено
17:39
Коригували удари росіян по позиціях ЗСУ у Краматорську й Бахмуті: до 8 років засудили двох навідників
17:32
EmptyChairWeek: в Україні стартувала кампанія пам'яті культурних діячів, яких забрала війна
17:29
Шимон Головня, Польща
Маршалком польського сейму став Шимон Головня від партії "Польща 2050"
17:22
Після обвалу тунелю в районі Уттаркаші в індійському штаті Уттаракханд 13 листопада 2023
В Індії через обвал тунелю 40 робітників опинилися заблокованими під землею
17:17
Ексклюзив
втрати окупантів
"Паніка в пабліках окупантів": депутат Херсонської облради Хлань про ситуацію на лівому березі Дніпра
17:09
вугілля порт
ДТЕК законтрактував додаткові 70 тис. тонн вугілля з Польщі
16:46
Ексклюзив
ЗСУ намагаються зупинити розширення сірих зон: офіцер з Авдіївського напрямку
16:40
Мустафа Джемілєв
Мустафа Джемілєв у день 80-річчя отримав звання Героя України
16:35
Ексклюзив
Україна-Польща
Польща стане найбільшим союзником України на шляху до ЄС, - нардеп Княжицький
16:32
Транспортери, мініекскаватори, бетономішалки: Німеччина надасть Україні будівельне обладнання
16:16
обстріл Бериславу
Окупанти вдарили по Бериславу на Херсонщині: двоє поранених
16:15
на фото Євген Положій
Родинна сага про боротьбу за свободу: в Україні вийде друком книжка Євгена Положія "Фінальний епізод"
16:03
OPINION
Андрій Клименко
Ніхто у Європі не контролює санкційний режим проти Росії
15:40
Оновлено
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
15:24
PR
Як вибрати ідеальний поворотний притискний замок для вашого проєкту
15:00
російська армія, мобілізація
Британська розвідка розповіла, як в російській армії карають наркоманів і алкоголіків
14:50
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Жозеп Боррель
"Діалог про дві держави": Боррель анонсував візит до Ізраїлю та країн Близького Сходу
14:25
наручники
Окупанти в Донецьку "засудили" українського військового до 30 років ув'язнення
14:17
Коригувальник ракетного удару по Харківській ОВА, внаслідок якого загинуло 44 людини, отримав довічне ув'язнення
14:02
OPINION
Юрій Касьянов
Нам потрібні не дорогезні БПЛА, а літаючі "автомати Калашникова"
14:01
дощ
Найхолодніше буде на півночі, а дощі оминуть лише південь: прогноз погоди на 14 листопада від Наталки Діденко
13:46
Литва планує позбавити громадянства балерину Ілзе Лієпу через підтримку війни РФ проти України
13:44
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона
Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
12:50
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія оголосила про надання Україні 84 млн євро гуманітарної допомоги: на що спрямують кошти
12:36
Оновлено
Девід Кемерон
Сунак здійснив перестановки в уряді, експрем'єр Камерон очолив МЗС Британії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV