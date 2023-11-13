Генштаб ЗСУ: Сили оборони відбили штурми противника на основних напрямках боїв, відбулося 50 бойових зіткнень

Про це Генштаб ЗСУ повідомив у вечірньому зведенні 13 листопада.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках вороги зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілюють населені пункти нашої держави з території РФ та нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки й Іванівки Харківської області. Українські воїни відбили 6 атак. Рашисти завдали авіаударів у районах населених пунктів Першотравневе та Копанки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилася низка населених пунктів Харківщини.

На Лиманському напрямку ворог марно провадив штурми в районі Новоєгорівки на Луганщині. Рашисти завдали авіаударів у районах Серебрянського лісництва Луганської області та Спірного й Виїмки на Донеччині. Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали близько 10 населених пунктів у цих двох областях.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Іванівського, Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Сили оборони відбили 11 атак. Противник завдав авіаудару поблизу Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка та Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії південніше від Новокалинового, Авдіївки, Сєверного та східніше від Первомайського на Донеччині, українські воїни відбили 8 атак. Завдав авіаційних ударів в районах Новобахмутівки та Авдіївки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Суха Балка, Керамік, Бердичі, Авдіївка, Опитне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог за підтримки авіації без успіхів штурмував у районах Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Сили оборони відбили 15 атак. Під артилерійським і мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку ворог намагався штурмувати південніше від Золотої Ниви на Донеччині, а також завдав авіаударів у районах Вугледара й Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог не мав успіху під час штурмів у районі Роботиного, де наші захисники відбили 4 атаки противника. Водночас артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів області.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаударів та вдарив з артилерії по низці населених пунктів Херсонської області, також обстріляв Херсон.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Українські воїни завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Ракетні війська Сил оборони уразили засіб ППО росіян, 6 районів зосередження рашистів і ворожої техніки

Протягом доби авіація сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 удар по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по 6 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 1 засобу протиповітряної оборони та 1 іншій важливі цілі противника.