Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"

Про це він написав у Telegram.

Медведєв наголосив, що завданням Росії є максимальне ослаблення та приниження Заходу, зокрема Європи.

"У цьому нам допомагають самі США. Адже їхня мета - панування над Старим Світом (втім, як і над рештою світу)", - заявив заступник голови радбезу РФ.

"А далі ціль може бути лише одна – розпад самих США. Або – як мінімум – створення повноцінної противаги Америці, як це було в період існування Союзу РСР та Варшавського договору. І тут уже видно перспективи нового балансу: ШОС, БРІКС, інші регіональні спілки, всебічний розвиток відносин із країнами Глобального Півдня", - додав він.

На його думку, якщо цього не станеться, на світ чекає "тотальна війна до повного винищення людства".

Медведєв переконує, що в сьогоднішніх умовах світ не протягне й десятка років.