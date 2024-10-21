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Війна з Росією: хроніка
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Головна геополітика Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"

Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"

Юлія Юліна
21 жовтня, 2024 понедiлок
16:32
геополітика Дмитро Медведєв

Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що без максимального ослаблення Європи й розпаду США тотальної війни на винищення людства не уникнути

Зміст

Про це він написав у Telegram.

Медведєв наголосив, що завданням Росії є максимальне ослаблення та приниження Заходу, зокрема Європи.

"У цьому нам допомагають самі США. Адже їхня мета - панування над Старим Світом (втім, як і над рештою світу)", - заявив заступник голови радбезу РФ.

"А далі ціль може бути лише одна – розпад самих США. Або – як мінімум – створення повноцінної противаги Америці, як це було в період існування Союзу РСР та Варшавського договору. І тут уже видно перспективи нового балансу: ШОС, БРІКС, інші регіональні спілки, всебічний розвиток відносин із країнами Глобального Півдня", - додав він.

На його думку, якщо цього не станеться, на світ чекає "тотальна війна до повного винищення людства".

Медведєв переконує, що в сьогоднішніх умовах світ не протягне й десятка років.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Дмитро Медведєв
Війна з Росією
США
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