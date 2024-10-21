Медведєв спрогнозував "тотальну війну до повного винищення людства"
Заступник голови радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що без максимального ослаблення Європи й розпаду США тотальної війни на винищення людства не уникнути
Про це він написав у Telegram.
Медведєв наголосив, що завданням Росії є максимальне ослаблення та приниження Заходу, зокрема Європи.
"У цьому нам допомагають самі США. Адже їхня мета - панування над Старим Світом (втім, як і над рештою світу)", - заявив заступник голови радбезу РФ.
"А далі ціль може бути лише одна – розпад самих США. Або – як мінімум – створення повноцінної противаги Америці, як це було в період існування Союзу РСР та Варшавського договору. І тут уже видно перспективи нового балансу: ШОС, БРІКС, інші регіональні спілки, всебічний розвиток відносин із країнами Глобального Півдня", - додав він.
На його думку, якщо цього не станеться, на світ чекає "тотальна війна до повного винищення людства".
Медведєв переконує, що в сьогоднішніх умовах світ не протягне й десятка років.
- Минулого тижня Медведєв звинуватив Україну у створенні "брудної бомби".
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