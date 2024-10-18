"Підійде будь-яка лабораторія радянських часів": Медведєв звинуватив Україну у створенні "брудної бомби"
Заступник голови ради безпеки Росії Дмитро Медведєв просуває наратив, буцімто Україна працює над створенням "брудної бомби"
Про це експрезидент РФ написав у своєму Telegram-каналі.
"З урахуванням, на перший погляд, безглуздих балачок навколо створення "бандерівською Україною" ядерної зброї можна зробити лише один сумний висновок: нацистський режим намагається створити "брудну бомбу", - пише Медведєв.
За словами представника терористів, в України нібито є сировина, технології та фахівці для створення "брудної бомби". А для виготовлення заряду невеликої потужності буцімто підійде будь-яка лабораторія радянських часів.
- У жовтні 2022 року міністр оборони РФ Сергій Шойгу обдзвонював країни НАТО і звинуватив Україну в підготовці провокацій з "брудною бомбою".
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