"Підійде будь-яка лабораторія радянських часів": Медведєв звинуватив Україну у створенні "брудної бомби"

Про це експрезидент РФ написав у своєму Telegram-каналі.

"З урахуванням, на перший погляд, безглуздих балачок навколо створення "бандерівською Україною" ядерної зброї можна зробити лише один сумний висновок: нацистський режим намагається створити "брудну бомбу", - пише Медведєв.

За словами представника терористів, в України нібито є сировина, технології та фахівці для створення "брудної бомби". А для виготовлення заряду невеликої потужності буцімто підійде будь-яка лабораторія радянських часів.