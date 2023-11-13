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Гепатит А в Україні: у МОЗ назвали ймовірні причини спалаху хвороби на Вінниччині

13 листопада, 2023 понедiлок
10:26
Суспільство гепатит

Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що ймовірною причиною спалаху гепатиту А у Вінниці та області може бути питна вода

Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Зазвичай така кількість (хворих, - ред.) говорить про те, що, цілком ймовірно, причиною могла стати питна вода. Другою причиною епідеміологи можуть назвати харчові продукти. Бо більшість людей, які захворіли, говорили про те, що вони користувалися місцевим ринком: купували там овочі, фрукти, молокопродукти", - пояснив Кузін.

За його словами, є декілька випадків захворювання саме на виробництві, йдеться про кондитерські фабрики та молокозавод.

"Тому зараз відпрацьовуються паралельно всі сценарії, і ми вже перейшли від тестування об'єктів навколишнього середовища до тестування людей. Імунітет тримається доволі довго після перенесеної хвороби, тому, протестувавши людей, ми зможемо вийти на те, яка саме людина могла перенести таку хворобу та інфікувати іншу", - заявив заступник міністра охорони здоров'я. 

Водночас Кузін зазначив, що важко сказати, чому саме Вінниччина стала першим осередком гепатиту А.

"Дуже важко сказати. Спалахи, дійсно, не вибирають область чи якийсь певний населений пункт, і під час проведення епідеміологічного розслідування ми ще досі з'ясовуємо можливий спільний єдиний шлях передачі. Опрацьовуються декілька різних варіантів", - пояснив Кузін.

Особливості гепатиту А

Головний державний санітарний лікар України пояснив, що вірусний гепатит А - це гостре інфекційне захворювання, яке передається контактно-побутовим, але зазвичай фекально-оральним шляхом.

"Тобто це хвороба "немитих рук". Це означає, що та людина, яка проконтактувала з хворим або з носієм і потім вживала їжу або питну воду, не помивши руки, має ризик інфікуватися. Вірус доволі швидко поширюється, тому що кількість людей, яка має імунітет, доволі невелика. Тому що для того, щоб мати імунітет, треба або перехворіти, або вакцинуватися", - наголосив Кузін.

При цьому вакцинація проти вірусного гепатиту А не входить до Національного календаря профілактичних щеплень, тому більшість українців не мають імунітету до захворювання.

"Тому саме цей вірус доволі часто викликає такі масові та швидкі спалахи. Спалах у Вінниці - один із них", - додав фахівець.

За його словами, зазвичай максимальна інтенсивність припадає саме на осінньо-зимовий період, тому що бактерії в цей час уже не так швидко розмножуються в питній воді, проте віруси продовжують розмножуватися.

  • Згідно з даними Центру контролю хвороб, станом на 6 листопада на Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A. 54 пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні.
Здоров'я
Україна
Медицина
Вінниччина
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