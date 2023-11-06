На Вінниччині зафіксували вже 280 випадків захворювання на гепатит A, серед них 36 дітей

Такі дані оприлюднив Центр контролю хвороб.

Загалом для надання допомоги пацієнтам з інфекційними хворобами в області виділено 338 ліжок. Станом на вечір 5 листопада завантажено 54 ліжка (21,5% від загальної кількості).

Лабораторно підтверджених випадків гепатиту A в регіоні - 245 випадків, 128 осіб виписано з лікарень.

Фахівці продовжують відбирати зразки питної води для досліджень і проводити щеплення від гепатиту А.

Фото: cgz.vn.ua

Що таке гепатит A

За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.

Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області. У МОЗ заявили про надзвичайну ситуацію обласного масштабу.

Станом на вечір 2 листопада у Вінницькій області кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 268.