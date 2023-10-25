Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість госпіталізованих зросла, серед захворілих - 15 дітей

Про це повідомляє Урядовий портал.

Діагноз "гепатит А" підтверджено у 81 госпіталізованого пацієнта, з яких 15 дітей. Ще 19 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на інфікування та очікують підтвердження діагнозу.

Наразі не встановлено можливі причини спалаху інфекційного захворювання - всі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.

Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води та навколишнього середовища у районі спалахів, а також встановлюють коло контактних осіб, які могли постраждати внаслідок поширення інфекції.

За результатами вірусологічних та бактеріологічних лабораторних досліджень 129 проб води з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі перевірені та відповідають державним санітарним нормам.

Що таке гепатит А

Гепатит А є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту А може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту А відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом А виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту А зазвичай становить 14-28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможе запобігти передачі вірусу через харчові продукти. Не слід використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кип'ятити перед вживанням. Крім того, потрібно ретельно мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою та після контакту зі сміттям - це допомагає запобігти зараженню.