Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість госпіталізованих зросла, серед захворілих - 15 дітей
Станом на 25 жовтня у Вінницькій області з підозрою на гепатит А госпіталізовано 100 пацієнтів
Про це повідомляє Урядовий портал.
Діагноз "гепатит А" підтверджено у 81 госпіталізованого пацієнта, з яких 15 дітей. Ще 19 пацієнтів госпіталізовані з підозрою на інфікування та очікують підтвердження діагнозу.
Наразі не встановлено можливі причини спалаху інфекційного захворювання - всі пацієнти проживають у різних мікрорайонах міста Вінниці та населених пунктах області.
Фахівці Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб продовжують вірусологічні, бактеріологічні та санітарно-хімічні дослідження питної води та навколишнього середовища у районі спалахів, а також встановлюють коло контактних осіб, які могли постраждати внаслідок поширення інфекції.
За результатами вірусологічних та бактеріологічних лабораторних досліджень 129 проб води з громадських джерел питної води, приватних криниць, точок продажу питної води чи розподільчої мережі перевірені та відповідають державним санітарним нормам.
Що таке гепатит А
Гепатит А є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту А може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.
Передача вірусу гепатиту А відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом А виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).
Тривалість інкубаційного періоду гепатиту А зазвичай становить 14-28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).
Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможе запобігти передачі вірусу через харчові продукти. Не слід використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кип'ятити перед вживанням. Крім того, потрібно ретельно мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою та після контакту зі сміттям - це допомагає запобігти зараженню.
- Напередодні МОЗ повідомляло, що на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит А" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей.
- У жовтні в Україну надійшли 10 тис. доз вакцини для профілактики гепатиту А. Щеплення безплатні.
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