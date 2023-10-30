МОЗ про спалах гепатиту A на Вінниччині: надзвичайна ситуація обласного масштабу

Про це в ефірі телемарафону 30 жовтня заявив головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін.

"Однозначно йдеться про спалах. І ми вже бачимо, що цей спалах локалізується не лише у самому місті Вінниця, але точно й також унаслідок контактів поширюється на найближчі населені пункти. Сьогодні заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області. Враховуючи кількість постраждалих, це надзвичайна ситуація обласного масштабу й обласного рівня", - сказав він.

За його словами, загалом епідемічна статистика демонструє, що джерело інфікування продовжує існувати.

"Те, що ми зараз бачимо, - це харчові продукти, також цілком можливо, що і питна вода можуть бути причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників саме епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти потенційно людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит A", - сказав Кузін.

Кузін додав, що тільки протягом вихідних було протестовано понад 100 осіб, і ця робота триває.

Що таке гепатит А

За даними ВООЗ, гепатит А є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту А може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту А відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом А виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту А зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.