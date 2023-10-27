Усі школи Вінниці відправили на карантин через спалах гепатиту А

Про це повідомляє "Суспільне".

За словами очільниці профільного департаменту Вінниці Оксани Яценко, усі школи міста переведені на карантин через спалах гепатиту А.

"Ми переходимо на дистанційне навчання через гепатит А, це хвороба брудних рук, а діти часто не миють руки, не миють овочі. Захворювання поширюється дуже швидко. Скільки триватиме дистанційне навчання поки не відомо, будемо моніторити ситуацію", - каже Яценко.

Дитячі садки працюватимуть у звичному режимі.

Що таке гепатит А

Гепатит А є запальним захворюванням печінки, яке може протікати у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту А може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту А відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом А виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту А зазвичай становить 14-28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Дотримання гігієни під час приготування їжі та миття овочів і фруктів перед вживанням допоможе запобігти передачі вірусу через харчові продукти. Не слід використовувати воду з неперевірених джерел. Будь-яку небутильовану воду слід обов'язково кип'ятити перед вживанням. Крім того, потрібно ретельно мити руки з милом і теплою водою після відвідування туалету, перед їдою та після контакту зі сміттям - це допомагає запобігти зараженню.