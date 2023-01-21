Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні, - Піонтковський
Знаковий американський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що Герасимов і Шойгу вчинили міні воєнний переворот, вони хотіли ліквідувати Пригожина, зокрема фізично
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Це не Рокосовський, якого Сталін витягнув з табору у безпорадному становищі й доручив йому один із фронтів. Герасимов уже показав себе як військовий керівник, ви ж бачили весь цей безглуздий план перших днів війни. Звичайно, що Путін несе відповідальність за саму ідею війни, за філософію ненависті, але ідіотський план із танковими колонами, які йшли з півночі, розробляв Герасимов", - підкреслив політолог.
Андрій Піонтковський зауважив, що якості "полководців" Герасимова та Шойгу вже були продемонстровані.
"Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні. Герасимов і Шойгу вчинили міні воєнний переворот, вони хотіли ліквідувати Пригожина, зокрема фізично. Історія ставить великий експеримент над Росією, це альтернативна історія гітлерівського фашизму з Ремом (одного з лідерів націонал-соціалістів і керівника Штурмового управління СА) -ред.), який переміг у 1934 році рейхсвер (назва збройних сил Німеччини 1919-35 рр. – ред.) і сам став фюрером. Така зараз головна інтрига в Росії. Тим більше вони розуміють, що після Давосу й Рамштайну долю війни вже вирішено", - сказав Піонтковський.
- 11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України
- 12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків
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