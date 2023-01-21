Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Це не Рокосовський, якого Сталін витягнув з табору у безпорадному становищі й доручив йому один із фронтів. Герасимов уже показав себе як військовий керівник, ви ж бачили весь цей безглуздий план перших днів війни. Звичайно, що Путін несе відповідальність за саму ідею війни, за філософію ненависті, але ідіотський план із танковими колонами, які йшли з півночі, розробляв Герасимов", - підкреслив політолог.

Андрій Піонтковський зауважив, що якості "полководців" Герасимова та Шойгу вже були продемонстровані.

"Герасимов поставлений не для того, аби перемагати в Україні. Герасимов і Шойгу вчинили міні воєнний переворот, вони хотіли ліквідувати Пригожина, зокрема фізично. Історія ставить великий експеримент над Росією, це альтернативна історія гітлерівського фашизму з Ремом (одного з лідерів націонал-соціалістів і керівника Штурмового управління СА) -ред.), який переміг у 1934 році рейхсвер (назва збройних сил Німеччини 1919-35 рр. – ред.) і сам став фюрером. Така зараз головна інтрига в Росії. Тим більше вони розуміють, що після Давосу й Рамштайну долю війни вже вирішено", - сказав Піонтковський.

11 січня російські ЗМІ повідомили, що голова російського генштабу Валерій Герасимов призначений командувачем об'єднаного угруповання військ, які воюють проти України

12 січня Інститут вивчення війни зазначив, що Путін призначив Герасимова, щоб послабити вплив Пригожина і силовиків

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