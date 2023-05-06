Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.

За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.