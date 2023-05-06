Герб СРСР на Батьківщині-матері замінять тризубом
У Міністерстві культури анонсували демонтаж радянського герба з монумента Батьківщини-матері - зараз готується відповідна документація
Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
"Зараз готується проектна документація, щоб зрозуміти, у який спосіб і як краще його знімати, які роботи там мають бути проведені. Але, так, ми плануємо це робити", - сказав він.
За словами міністра, початкова стадія процесу зміни радянського герба на тризуб уже розпочалася.
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На щиті у руці Батьківщини-матері зображений радянський герб. У 2022 році у додатку "Дія" 85% із 800 тисяч українців проголосували за те, щоб замінити його тризубом.
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