Герої України: Олександр Оксанченко – майстер, закоханий у політ

Відомий український пілот боровся проти російської навали у повітряному просторі і загинув, відволікаючи на себе ворожу авіацію над Києвом 25 лютого 2022 року. І вже посмертно був нагороджений званням Герой України із орденом Золота Зірка.

Небесного майстра добре знають і у світі, адже він неодноразово представляв Повітряні сили України на масштабних авіашоу. Зокрема, SIAF, The Royal International Air Tattoo, International Airshow-2017, Czech International Air Fest та на багатьох інших. Чехія, Румунія, Мальта, Угорщина, Польща, Словаччина, Бельгія, Великобританія, Данія – його знали усюди й називали одним з найкращих льотчиків-пілотів бойових літаків у світі.

"Для мене було великою честю літати на тій самій ділянці повітряного простору, хоч і короткий момент часу, що і Сірий Вовк. Він зробив для своєї країни найбільш почесну і сміливу справу, яку не кожен міг зробити, я пишаюся ним, мої думки з його сім’єю, його друзями і його підрозділом, я знаю, що таке втратити друга – це нелегка річ", – згадує про нього ветеран повітряних сил США, відомий пілот бойового винищувача F-15E та F16 Thunderbird Райян Боденхеймер.

Ветеран повітряних сил США переконаний, що саме завдяки Олександру Оксанченку, якого він називає Сірим Вовком, мільйони людей полюбили авіацію і частина із них точно робитиме все необхідне, щоб повторити його легендарний шлях.

Полковник Оксанченко, працюючи на посадах заступника командира з льотної підготовки та інструктора-пілота 831-ї бригади тактичної авіації, виховав багатьох українських пілотів. Майстерність та відповідальність були для нього синонімами, тому він суворо контролював своїх підопічних, готуючи достойну професійну зміну.

Легендарний пілот у своєму арсеналі мав понад дві тисячі льотних годин та багато майстерно виконаних фігур вищого пілотажу. За життя отримав ще кілька нагород на теренах рідної України. Зокрема, Медаль "За військову службу Україні" (24 серпня 2013 року) та орден Данила Галицького (5 серпня 2016 року). А також звання Людини року у місті Миргороді, де був депутатом міської ради від листопада 2020 року.

Минуло три місяці від загибелі аса, але його ім’я залишається на слуху у світовій спільноті – про Оксанченка пишуть закордонні видання та знімають відео. Серед них і відео від польських поціновувачів авіації.