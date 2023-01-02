Герої України та кавалери орденів з 1 січня отримуватимуть щомісячні грошові виплати

Про це інформує заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

З 1 січня набрав чинності закон України, що встановлює щомісячні виплати грошової допомоги людям, яким присвоєно звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарям ордена "Богдана Хмельницького" та кавалерам ордена "За мужність".

Запроваджується щомісячна виплата грошової допомоги станом на 1 січня 2023 року встановлених у розмірі:

трьох мінімальних заробітних плат - особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" (нині це 20 100 грн);

двох мінімальних заробітних плат - лицарям ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (13 400 грн);

однієї мінімальної заробітної плати - кавалерам ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери) (6 700 грн).

Також встановлюється щомісячна допомога в розмірах від трьох до однієї мінімальної заробітної плати членам сімей померлих або нагороджених українців, яким надали звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка", лицарів ордена "Богдана Хмельницького" трьох ступенів (повні лицарі) та кавалерів ордена "За мужність" трьох ступенів (повні кавалери).

Станом на 1 січня цього року мінімальна зарплата - 6700 грн, а прожитковий мінімум для працездатних осіб - 2684 грн.