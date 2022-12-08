Історію воїна, який боронить Україну від росіян, розповідає "Еспресо".

Воїн на позивний Німець – тимчасово виконувач обов'язків командира роти 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Він у війську з 2014 року. Спочатку брав участь в АТО, потім в ООС, а після 24 лютого відбиває атаки повномасштабного російського вторгнення.

Воював на Світлодарській дузі та потрапив у Дебальцівський котел

2014 року чоловіка мобілізували у військо по третій хвилі. Тоді він потрапив у 30-ту механізовану бригаду. Служба у війську не була новою для воїна. З 2009 року він проходив строкову службу, а потім підписав контракт у Збройних силах України. Тоді проходив навчання у 169-му навчальному центрі Десна і службу в "королівській" бригаді.

"Кожна людина любить якусь спеціальність і щось робити. Можливо, я й закохався у цю військову форму і цю службу, – розповідає Німець. – На військовій службі мені подобалося все: вона навчила мене дисципліни, конкретних, тверезих і справедливих рішень. Моя перша професія – навідник оператора танка Т-64. Моментами бувало важко, але все потрохи вдавалося".

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У 2014 році воїн потрапив на фронт у складі 30-ї бригади. Був механіком – водієм БМП 2. За його словами, під час боїв дуже багато знадобилося зі строкової служби. Тоді брав участь у боях за Світлодарську дугу, а також потрапив у Дебальцівський котел.

"Був бій танковий і піхоти. Все так само відбувається, як зараз, крім авіації і крилатих ракет, – пригадує Німець. – Велику роль відігравала тоді піхота та командири. Хто був найсильніший командир підрозділу, той і вигравав. Коли російські війська йшли під прапором "ДНР/ЛНР", було помітно, що це російські кадрові військові. Бо ми брали їх у полон і знаходили документи, які вказували, що це саме російські кадрові війська. У них теж була подібна поведінка, як в Ірпені, Бучі, тільки вони це більше приховували. Я маю на увазі щодо жінок і дітей. Дуже багато було фейкової інформації на окупованих територіях. На той момент, якби Росія пішла таким наступом, як 24 лютого, думаю, вона захопила б Україну. Але зараз це нереально зробити".

Попри поранення руки, продовжив бій на Херсонщині

З ворогом Німець воював до лютого 2022 року. Тоді у чоловіка народився син і він вирішив завершити військову кар'єру. Але повномасштабне російське вторгнення змусило залишити сім'ю і знову вирушити на фронт.

"У мене сім'я дуже сильна, міцна, дружина в усьому підтримує, – зазначає військовий. – Тож у липні цього року я знову долучився до Збройних Сил України. Зараз величезна різниця у бойових діях. У 2014 році були більше піхотні бої, росіяни трохи менше наступали, а зараз більше війна артилерії й контрбатареї, авіації та крилатих ракет. Втім у нас є сильна підготовка, ми навчилися воювати й готові дати ворогу по зубах. І це кожен українець бачить, як ми зараз по шматочках повертаємо українські території".

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У липні воїн потрапив на Херсонський напрямок. Зізнається, ситуація була важка: літала ворожа авіація й бомбила українські війська.

"Ми давали достойну відсіч. Моя рота влучила в більш ніж сім цілей противника. Ми збили БПЛА, два АГС-и (автоматичні станкові гранатомети, – ред.), склад боєкомплекту й легкоброньовану техніку, – пишається воїн. – Я був готовий до такої війни. Вони агресивно йдуть, навіть заходять на відстань 400-500 метрів маленькими та великими групами. Тоді відбуваються ближні бої. Під час одного наступу, коли ми заходили в траншеї, я отримав незначне осколкове поранення. Медик роти сказав, щоб командир вирішував, чи можу продовжувати бій. Але я самостійно прийняв рішення далі боротися разом з побратимами".

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Зараз Німець виконує обов'язки командира роти в "королівській" бригаді. Опікується десятками військовослужбовців. Зізнається, нині найбільше хоче зберегти життя особовому складу, тому активно вчить своїх підлеглих. Також прагне не допустити прориву противника та відвоювати українську землю. Воїнам доводиться працювати з новітньою технікою, яку нам передали іноземні партнери.

"Я можу порівняти дві машини піхоти: нашу радянську БМП-2 і, до прикладу, чеську БМП, – каже воїн. – Мотор нашої машини – старий, який вичерпав свій ресурс. У їхній машині він набагато кращий. Наша "пушка" не точно стріляє, а їхня, хоч і любить чистоту, але вона набагато точніша. Був випадок на Херсонському напрямку, коли противник вирішив піти в наступ на нас. Росіяни залучили мінометну батарею, артбатарею і піхоту. Ми дали гідну відсіч противнику. Росіяни втратили майже дві сотні людей і вирушили назад".

Чоловік продовжує залишатися у війську і навчати своїх підлеглих, а також ніколи не залишає їх у бою. Каже, хлопці веселі та вмотивовані, з ними легко, бо вони знають, що захищають українську землю. Але таки складно розриватися між сім'єю та війною. Зараз це найбільший виклик для чоловіка.

Еспресо продовжує серію розповідей про Героїв України, які боронили та боронять країну від російських загарбників. Більше історій читайте в нашій однойменній рубриці "Герої України".

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