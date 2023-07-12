"Герої вмирають": ветеранка та співачка STASIK випустила нову пісню
У середу, 12 липня, вийшла нова пісня ветеранки російсько-української війни, парамедикині та співачки STASIK з назвою "Герої вмирають", що присвячена смертям українських воїнів
Кліп до пісні вийшов на YouTube-каналі співачки.
Анастасія Шевченко, відома під псевдонімом STASIK, зазначає, що попри українське гасло "Герої не вмирають", насправді українські воїни постійно гинуть.
"Герої не вмирають" - українське військове гасло. Воно підтримує бойовий дух і нагадує про присутність полеглих у наших серцях і в нашій памʼяті. Але ми маємо дивитися правді в очі. В реальності герої помирають. Цієї конкретної людини, або іншої більше не існує, на її місці буде лише чорна порожнеча. Тому гасло має лишатися гаслом, але ми завжди маємо тримати на умі, що герої вмирають, і вони помирають за нас.Тож на нас тепер лежить обовʼязок жити достойно, і боротися з ворогом так, як боролися заради нас", - йдеться в описі.
У пісні також висловлюється подяка низці українських героїв: Ірині Токарчук, Ользі Бенді, Марії Щанкіній, Михайлу Бурмістренку, Вадиму Адамову, Олександру Будьку, Ашоту Галстяну.
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