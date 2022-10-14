Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї висунув концепцію, що у своїй міжнародній політиці Іран мусить керуватися "героїчною гнучкістю". Ця "героїчна гнучкість" полягала в тому, що в Ірані постійно говорили одне, а робили інше, і постійно заявляли, що Ізраїль не має права на існування. Після початку війни Росії з Україною, в якій Тегеран не тільки підтримує Москву, але й повністю став на бік Кремля, режим аятол також вважає, що й Українська держава не мусить існувати.

І хоча міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірадболлахян, відповідаючи своєму фінському колезі, заявив, що "ми не надсилали жодної зброї Росії для використання у війні проти України, тому що вважаємо, що вирішення цієї кризи є політичним", дійсність є діаметрально протилежною.

Іранські дрони постійно використовуються на російсько-українській війні, а іранська преса пише для внутрішнього використання абсолютно інше, ніж те, що говорять іранські дипломати. Та вчора іранська впливова газета "Kayhan", яка є рупором найбільш радикальних сил ісламістського режиму, а її редактор призначається самим аятолою Хаменеї, надрукувала статтю під промовистою назвою "Рішення Росії розвалить НАТО та роздробить Україну".

І тут варто звернути увагу на те, що в стрічці новин на сайті іранської газети "Kayhan", заголовок статті постійно миготів серед ще двох найбільш важливих новин – "Завтра президент республіки вирушить до Казахстану" та "Іноземні терористичні організації приклали руку до заворушень в Ірані".

Сама назва статті "Рішення Росії розвалить НАТО та роздробить Україну" говорить про те, чого найбільше прагнуть в країні, яка підступно збила український літак, але не бажає визнавати свою провину і виплачувати компенсації родинам тих, кого було вбито в результаті цього страшного злочину.

У ній пишеться: "Схоже, що президент України Зеленський, зробивши необачний і терористичний крок, за російською версією, підірвавши Кримський міст, що з’єднує материкову частину Росії з цим островом, перетнув "червону лінію". Цей іранський писака, якби хоч трохи вчив географію, мав би знати, що український Крим, який тимчасово окупувала Російська Федерація, ніякий не острів, як він чомусь переконаний, а півострів. Але й далі подається інформація такої самої сумнівної "якості" та "правдивості".

Далі автор цього опусу безапеляційно і бездоказово заявляє: "Якби не рішення НАТО, і його зелене світло, Зеленський не наважився б провести цю самогубну операцію, яка вразила російські лінії постачання. Але в будь-якому випадку, те, що зробив Київ – це не звичайна операція. Скоріше, це удар у серце Москви. Тому їй довелося реагувати на це у відповідь таким сейсмічним способом, який міг призвести до відкритої війни".

Таким чином тегеранське видання "Kayhan" переконує своїх читачів у тому, що ніякої війни в Україні немає. А є такий собі конфлікт, який Путін називає "спецоперацією", а майже 8 місяців війни, окупація Російською Федерацією територій, які, як виглядає, з їхньої точки зору, Москва захопила на цілком законних підставах.

Автор просто таки впевнений, що в підриві частини Кримського мосту винна Україна, хоча жодних доказів цьому немає. А ті "винні", яких терміново наловила сумнозвісна російська ФСБ, під тортурами не тільки визнають, що вони причетні до підготовки знищення мосту, а й ще можуть, якщо в Путіна захочуть, зізнатися, що вони "інопланетяни", які виступають на боці України, і їхня місія була якнайбільше насолити Москві.

У Тегерані просто таки переконані, що обстрілювати мирні українські міста і їхнє населення Росія має повне право, а диктатора на це просто вимусили самі українці

Далі, пише газета "Kayhan", наслідком цього стало, що "Москва вимушена була бомбувати столицю Київ та ще деякі українські міста високоточними ракетами, які націлювалися на їхню інфраструктуру, і деякі з них досягали ледве не президентського українського палацу, й саме це спонукало Євросоюз евакуювати своїх дипломатів зі столиці".

Тут іранці викрили себе, неприкрито відбілюючи міжнародних терористів і їхнього верховного пахана – Путіна. У Тегерані просто таки переконані, що обстрілювати мирні українські міста і їхнє населення Росія має повне право, а диктатора на це просто вимусили самі українці. Проте, навіщо поширювати повну дезінформацію? Адже дипломати європейських країн залишалися в Києві, і ніхто з них полишати терени України не збирався. Створюючи для своїх громадян образ ворогів-українців, іранським пропагандистам-ісламістам варто було б зомбувати їх більш тонко і правдоподібно.

Далі видання, майже слово в слово, повторює російську версію подій: "Заяви президента Путіна після підриву на Кримському мосту вантажівки з вибухівкою, яка рухалася з Болгарії, потім перетнула Грузію та Вірменію, а далі потрапила на територію Росії, були дуже рішучими, він чітко проголосив, що злочини Києва не залишаться без відповіді. Дивно, що органи безпеки в тих країнах, через які проїхала замінована вантажівка, не виявили цього. Путін випередив голову Слідчого комітету Росії, заявивши, що Федеральна служба безпеки Росії встановила організатора нападу".

Але від самого початку цієї події, і без всякого голови слідчого комітету Росії, відразу ж можна було з впевненістю сказати, кого обвинуватить Путін в інциденті на Кримському мосту.

Потім вже йдуть прямі погрози українському керівництву, і газета "Kayhan" так цим захопилася, що почала забувати про те, що вона рупор режиму аятол, і кожне слово, яке вона надрукувала сприймається за кордоном, як офіційна думка самого Верховного лідера Ірану аятоли Хаменеї.

"Kayhan" пише: "Точне та проникальне націлювання Росією на українські стратегічні об’єкти вважається першою хвилею її ударів, яка триватиме, поки український президент не прокинеться від сну та не позбудеться диктату НАТО, особливо Америки, котра керує війною, а не Зеленський, який став в’язнем ставок Заходу, що контролює його у протистоянні з Росією".

Якщо уважно прочитати усе написане в "Kayhan", то складається чітке враження, що уся ця стаття написана за методичкою, чи темником, який надіслали в редакцію з відомства міжнародного злочинця і соратника Путіна – Лаврова

Невідомо, чи повідомили аятол з Москви про свої наміри знищити повністю українську інфраструктуру, чи це сам Тегеран таким чином заохочує Кремль на розширення терористичних дій на території Української держави. Але невже в Ірані не розуміють того, що після поразки Росії у цій війні, вони, як ті, хто напряму допомагав Російській Федерації знищувати Україну, також понесуть за це повну відповідальність? І щоб вони потім не говорили – "а нас за що?"

Інформаційний "мегафон" аятол продовжує: "Спостерігачі вважають, що перший землетрус росіян є першою відповіддю не лише за Крим, а й на те, що накопичилося з минулого. А водночас це сильний сигнал, спрямований і на Захід, щоб дати їм зрозуміти, що якщо вони перетнуть "червоні лінії", підштовхнувши Зеленського до безрозсудних і небезпечних операцій, Москва протистоятиме йому мовою, яку він розуміє – мовою сили. Що може перерости у відкриту війну, яка охопить усі українські землі.

Відповідна і швидка відповідь Москви шокувала західні та американські кола, які не очікували цієї сейсмічної реакції, яка торкнулася адміністративних, розвідувальних, енергетичних та інших центрів у столиці та багатьох українських містах".

Якщо уважно прочитати усе написане в "Kayhan", то складається чітке враження, що уся ця стаття написана за методичкою, чи темником, який надіслали в редакцію з відомства міжнародного злочинця і соратника Путіна – Лаврова. Ну занадто вже тут повторюються та інтерпретуються тези, які постійно проголошує офіційна російська пропаганда. Росія розстрілює ракетами Україну, і якщо ви це підтримуєте, то ви такі ж злочинці, як і вони.

Наступний абзац в газеті лише ще більше підтверджує, що, як мінімум, болванку статті явно готували у Москві. Московські вуха аж стирчать з цього пропагандистського тексту: "І якщо ця небезпечна ситуація розвиватиметься через те, що Захід підштовхуватиме українського президента до проведення непрорахованих операцій тиску на Росію, то результати будуть дуже жахливими. Не лише з точки зору інфляції та енергетичної кризи, яка зараз вражає європейців та американців, які на порозі дуже холодної зими. Але також, на думку спостерігачів, може зайти ще далі. Це закінчиться фрагментацією країни й навіть демонтажем НАТО, яка стала обложеною з усіх боків, особливо з боку народів Європи. Причому французи, німці та інші закликали своє керівництво вийти з цього союзу".

Ну просто таки всі "хотілки" колективного Путіна у концентрованому вигляді. Тут повідомляється і про "енергетичну кризу", і про "дуже холодну зиму", і про нестерпне бажання Москви, щоб "НАТО само себе демонтувало".

А закінчується стаття, як і варто було очікувати, неприкритою загрозою Україні: "Російське керівництво, яке зарахувало український режим за цей акт до терористичних угруповань, цього так не залишить. І те, що воно наразі вчинило, є лише першим з нищівних ударів, за якими підуть їхні більші хвилі. Вони відправлять більше мобілізаційних сил до місць бойових дій в Україні, щоб остаточно вирішити ситуацію".

З таким Іраном ми порозумітися не зможемо, але, як показують останні народні заворушення у цій країні, лише питання часу, коли іранський народ назавжди змете з історії режим мулл

Звучить так ніби – щоб "остаточно закрити назавжди українське питання". Ці тези Кремля, навіть написані на фарсі, не сплутати ні з чим. Тут усі бажання Путіна зібрані під одним дахом і видаються за аналіз ситуації іранськими фахівцями.

Але після уважного прочитання промосковської статті нібито іранського автора, складається стійке враження, що вона ніби написана у співавторстві іранців з прессекретарем Путіна Дмитром Пєсковим та прессекретарем МЗС РФ Марією Захаровою.

Росія, отримавши від Ірану бойові дрони, надсилає їм у відповідь свої “пропагандистські дрони”, які за задумом їхніх конструкторів, мусять підірвати в іранців будь-яку довіру до України й Заходу, і переконати їх у тому, що незалежна Українська держава існувати не може.

З таким Іраном ми порозумітися не зможемо, але, як показують останні народні заворушення у цій країні, лише питання часу, коли іранський народ назавжди змете з історії режим мулл. Тоді з новим Іраном Україна встановить дружні й взаємовигідні стосунки. Кожен мракобісний режим, чи то російський, чи то іранський довго існувати не може. Їхній час незворотно закінчується.

Джерело

Про автора. Віктор Каспрук, журналіст

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