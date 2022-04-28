Героїчний Маріуполь: у Гданську назвали сквер на честь міста Марії

Про це повідомляється на офіційному сайті міста.



За попередніми даними, Гданська міська рада одноголосно ухвалила постанову, згідно з якою площа на перетині вулиць Партизантів і Матка Полки отримала назву площі Героїчного Маріуполя.

Пропозиція прозвучала на одній із березневих сесій міського голови Вадима Бойченка. Ініціативу зустріли з великим розумінням як міська влада, так і всі радники. У результаті чого вдалося за короткий час підготувати проект та поставити його на голосування.

Рішення було прийнято одноголосно.



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