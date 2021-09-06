Герой матчу з Францією розповів, у чому збірна України була сильнішою за суперника
Півзахисник збірної України Микола Шапаренко прокоментував нічийний результат поєдинку з Францією
Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Автор голу збірної України в матчі проти Франції (1:1) Микола Шапаренко вважає, що ми краще зіграли в атаці.
"Здійснилася моя мрія — забити за збірну. Я завжди цього хотів. Шкода, що впустили перемогу. Спогади про цю гру та цей гол залишаться в мене в пам’яті назавжди. Ми добре зіграли, нав’язували боротьбу, виглядали не гірше французів в атаці. Але треба ще працювати й працювати", - сказав Шапаренко.
Цього тижня на збірну України чекає ще товариський матч проти Чехії у Плзені 8 вересня.
- Нагадаємо, 4 вересня у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022 збірна України зіграла у Києві внічию з Францією.
- Після гри Олександр Петраков заявив, що у нього виникло непорозуміння з хавбеком Русланом Малиновським.
- 5 вересня головний тренер збірної України Петраков перед матчем з Чехією відпустив до клубів вісьмох футболістів.
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