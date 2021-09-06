Герой матчу з Францією розповів, у чому збірна України була сильнішою за суперника

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.



Автор голу збірної України в матчі проти Франції (1:1) Микола Шапаренко вважає, що ми краще зіграли в атаці.



"Здійснилася моя мрія — забити за збірну. Я завжди цього хотів. Шкода, що впустили перемогу. Спогади про цю гру та цей гол залишаться в мене в пам’яті назавжди. Ми добре зіграли, нав’язували боротьбу, виглядали не гірше французів в атаці. Але треба ще працювати й працювати", - сказав Шапаренко.



Цього тижня на збірну України чекає ще товариський матч проти Чехії у Плзені 8 вересня.